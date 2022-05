Kate Middleton anuncia vaga para assistente pessoal com salário de R$ 172 mil por ano

Os interessados em viver o sonho de participar da rotina da Família Real inglesa ganharam mais uma oportunidade. Kate Middleton usou a plataforma Linkedin para anunciar que está oferecendo uma vaga de assistente pessoal com ganhos anuais de 27, 5 mil libras, cerca de R$ 172 mil.





O principal pré-requisito para a oportunidade é conhecer o trabalho de caridade promovido pela Duquesa de Cambridge e do seu marido, o Príncipe William. Além disso, entre as tarefas do cargo estão a função de organizar viagens, fazer atas nas reuniões e apoiar o cerimonial do Palácio em eventos e visitas.

Outro ponto importante é saber trabalhar sob pressão e ter uma noção das regiões que compõem o Reino Unido e Commonwealth, grupo de nações que integravam o Império Britânico.

“Esta é uma excelente oportunidade para se juntar à nossa equipe em apoio ao Secretário Particular Adjunto de Sua Alteza Real, a Duquesa de Cambridge. Esta função fornecerá amplo apoio administrativo e operacional ao Secretário Particular Adjunto”, diz o anúncio.

“A organização acredita que a diversidade da sociedade moderna é seu maior patrimônio. Nós refletimos isso em políticas para atrair, empregar e recompensar os melhores talentos, independentemente de gênero, raça, origem étnica ou nacionalidade, deficiência, religião, orientação sexual ou idade. O nosso processo de recrutamento permite-nos recrutar a partir do conjunto mais vasto disponível com uma abordagem justa, aberta e acessível”.