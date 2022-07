Kashkari diz que Fed está “unido” contra inflação e “não sabe” se haverá recessão

(Reuters) – O presidente do Federal Reserve de Minneapolis, Neel Kashkari, disse que ele e as demais autoridades estão “totalmente unidas” na tentativa de reduzir a inflação elevada para a meta de 2% do banco central dos Estados Unidos, mas que o Fed não tem controle sobre se isso causará uma recessão.

“Sabemos que precisamos, e vamos, reduzir a inflação”, afirmou Kashkari em Helena, Montana, na quinta-feira. O banco central distribuiu uma gravação dos comentários nesta sexta-feira.

“Não sabemos” se uma recessão se seguirá aos aumentos agressivos dos juros pelo Fed, disse ele. “Se isso realmente leva a uma recessão ou não, vai depender. Teremos ajuda do lado da oferta?”

(Por Ann Saphir)