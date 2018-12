Kashima vence Chivas e enfrentará Real Madrid no Mundial de Clubes

O Kashima Antlers, do Japão, venceu por 3 a 2 o Chivas Guadalajara, do México, no duelo das quartas de final do Mundial de Clubes, neste sábado em Al-Ain, e enfrentará o Real Madrid nas semifinais da competição.

Ángel Zaldívar, de cabeça aos 3 minutos, abriu o placar para o Chivas, mas os japoneses viraram a partida no segundo tempo com gols de Ryota Nagaki (49), do brasileiro Serginho (67) e de Hiroki Abe (83). Nos acréscimos, Alan Pulido (90+4), de pênalti, anotou o segundo gol mexicano, mas a reação do Chivas não se concretizou.

O duelo entre o Real Madrid e o Kashima Antlers acontecerá na quarta-feira em Abu Dhabi, enquanto o Chivas terá que se contentar com entrar em campo novamente na terça-feira para disputar o quinto lugar do Mundial de Clubes.

O Kashima, atual campeão asiático, voltará a cruzar o caminho do Real Madrid, assim como em 2016, quando os japoneses fizeram história ao conquistar o vice-campeonato do Mundial, perdendo somente na prorrogação da final para Cristiano Ronaldo e companhia.

Para o Chivas, campeão da Concacaf em abril, este revés é um duro golpe em sua primeira participação no Mundial de Clubes da Fifa.

O México, que nunca se viu representado na final do torneio, segue tendo como melhores resultados no Mundial os terceiros lugares conquistados por Necaxa (2000), Monterrey (2012) e Pachuca (2017).

