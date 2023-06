Kasatkina revela temor por seus familiares na Rússia: ‘Me preocupo com quem amo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 18:38 Compartilhe

A revolta do grupo Wagner na Rússia, que ameaçou uma represália contra o presidente Wladimir Putin, sábado, por causa da guerra com a Ucrânia, deixou a tenista Daria Kasatkina com bastante medo. Ele revelou nesta terça-feira, em Londres, que teme que algo de mais grave aconteça com seus familiares.

O grupo liderado por Yevgeny Prigozhin assumiu o controle de diversas instalações militares em cidades russas em um levante contra o Kremlin. A revolta de curta duração ocorreu na cidade de Voronezh, entre |Moscou e Rostov-on-Don, onde estão familiares da 11ª colocada do ranking da WTA.

Disputando o Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, ela foi questionada sobre o movimento do Grupo Wagner e não escondeu sem sentimento de medo. “Minha família, inclusive meus pais, ainda estão na Rússia e como vocês podem ver, também está sendo uma bagunça lá”, afirmou. “Claro que estou preocupada com quem eu amo. E meus melhores amigos moram em Voronezh.”

Kasatkina revelou que conseguiu entrar em contado com muitos de seus amigos e revelou que o sentimento é de desespero. “Eu sei que eles estavam com muito medo. Eu também, pois não pude fazer nada além de propor que fossem para a minha cidade, que é mais longe.”

Curiosamente, a russa é uma das poucas esportistas elogiadas por rivais da Ucrânia por sempre falar em tom de reprovação da guerra entre os países. “Para ser sincera, ainda não vejo que esteja perto do fim e isso é uma m… para ser honesta”, lamentou. “Tem sido um ano complicado e não sabemos quanto tempo ainda vai durar.”

