Karoline Lima surpreende fãs ao compartilhar fotos antigas sem preenchimento labial

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2023 - 10:53 Para compartilhar:

A influenciadora Karoline Lima compartilhou com seus seguidores do Instagram fotos antigas que mostravam seu estilo um pouco diferente do que tem hoje. Em alguns cliques ela aparece com os cabelos morenos ou com as pontas um pouco mais claras.

“Quem quiser falar de mim, quem quiser tirar onda com a minha cara, é só me chamar (…) O que é isso aqui, gente? Eu era rainha da festa Junina”, brincou ela.

A moça fez questão de ressaltar que só fez preenchimento labial – e que seu formato do nariz continua o mesmo.

“Nunca fiz cirurgia no nariz e em nenhum lugar do rosto. Ele era mais larguinho e fui amadurecendo, crescendo e ele foi ficando mais fino. E a única coisa que fiz uma vez, mas também tem muito tempo, foi arquear a pontinha. Eu acho que até já saiu, já está mais para baixo. Acho que foi com preenchimento, botóx, isso sei lá, sai rápido”, revelou.

Ela também compartilhou que já realizou um ensaio vestido de noiva.

“Gente, vocês sabiam que eu já fiz um ensaio de noiva? Será que foi isso que me deu azar? Será que eu não devia ter feito? Mas eu fiquei tão bonita”, disse.

“Quem quiser falar de mim, quem quiser tirar onda com a minha cara, é só me chamar, porque eu sou a minha maior hater! O que é isso aqui, gente? Eu era rainha da festa Junina”, falou.

+ Karoline Lima explica por que não apareceu beijando ninguém na Farofa da Gkay: ‘Quando fiz o que fiz, criticaram’

+ Nas redes sociais, Karoline Lima desabafa sobre pânico e ansiedade

A loira é ex-namorada do jogador Éder Militão, com quem ficou por um ano, de 2021 a 2022. Juntos, eles tiveram uma filha, Cecília. Depois, a loira também assumiu um relacionamento com o influencer e modelo Gui Araújo, com quem ficou por cerca de três meses.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias