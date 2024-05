Karoline Lima se manifesta após falas de Éder Militão: ‘Me propôs fazer uma séria para limpar a barra dele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/05/2024 - 7:38 Para compartilhar:

Karoline Lima usou as redes sociais no sábado, 25, para se manifestar sobre a entrevista concedida por Éder Militão ao colunista Lucas Pasin, do Splash, a respeito da briga do ex-casal em relação aos cuidados com a filha.

+ Karoline Lima se manifesta após Éder Militão demitir babá da filha do ex-casal: ‘Está com essa birra’

“Oi, gente. Tudo bem? Acabei de ver aqui que o Éder Militão deu uma entrevista exclusiva falando algumas coisas sobre a nossa vida, sobre a minha vida e a vida da Cecília, e já que ele está expondo isso, está autorizando entrevista exclusiva com jornalista, falando algumas coisas, eu me sinto no direito de mostrar o outro lado da moeda. E, já que ele fala que tem tanta mentira, vamos ver se tem mentira mesmo”, disse a influenciadora por meio dos stories no Instagram.

“Primeiro, ele fala que a única preocupação dele é que a filha dele fosse bem cuidada, e que sempre foi só isso. Na verdade, assim que a Cecília nasceu, era recém-nascida e minha primeira filha, eu estava completamente perdida em tudo e morria de medo de acontecer qualquer coisa e eu não saber como lidar”, afirmou. “A gente já estava fora da casa dele, estava em um apartamento, eu, a Priscila e a Cecília e me humilhei muito pedindo ajuda dele para ele contratar uma babá, alguma pessoa que pudesse me ajudar na casa durante o dia. Até porque a gente cuidava da casa, cozinhava, cuidava dos cachorros, tinha que cuidar da Cecília e de alguma forma eu precisava me cuidar também, porque estava em uma depressão absurda no meu puerpério, e ele disse que seu eu durmisse bem eu dava conta”, completou.

Depois, Karoline Lima declarou que Éder Militão teria pedido para que ela voltasse a Madrid, na Espanha, para fazer uma série sobre a família. “Ele só tocou nesse assunto pedindo para eu voltar para Madrid ano passado. Ano passado, Éder Militão me propôs fazer uma série da nossa vida para limpar a barra dele. Estava querendo usar a minha imagem e a imagem da Cecília para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo e como ele é um bom pai e um pai presente, o que é uma mentira”, afirmou.

Na entrevista concedida ao colunista Lucas Pasin, Éder Militão disse que a influenciadora estaria dizendo mentiras nas redes sociais e só abriu um processo contra ela para que a filha do ex-casal pudesse viajar até a Espanha.

O jogador de futebol do Real Madrid ainda destacou que pretende resolver a situação com Karoline Lima e que não gosta dessa exposição da família.