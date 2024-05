Karoline Lima se manifesta após críticas de suposta babá de filha com Militão: ‘Não vou permitir’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/Thais Fonseca, 45 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro/RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 28/05/2024 - 17:58 Para compartilhar:

As brigas entre a influenciadora Karoline Lima e Éder Militão, pais da pequena Cecilia, parecem não ter fim. Após processo movido por ele, que veio à tona na última quinta-feira, 23, e da demissão, por parte do jogador de futebol, da funcionária que cuida da criança, mais uma personagem entrou na história, nesta terça-feira, 28.

A pessoa em questão seria uma babá, que teria cuidado da filha do ex-casal logo após o nascimento da criança, quando Karoline ainda vivia na Espanha com Militão. Em vídeo divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, uma moça, que seria a tal funcionária do lar, avalia a postura de Karoline Lima como mãe.

+Karoline Lima se manifesta após Éder Militão demitir babá da filha do ex-casal: ‘Está com essa birra’

+Éder Militão processa Karoline Lima após influenciadora impor condições para filha do ex-casal viajar

“Como mãe de foto de Instagram, eu lhe dou [nota] 8, um 9. Ela faz muito bem de pegar a menina pra fazer foto no Instagram. Mas como mãe de portas para dentro, [nota] 1”, diz a suposta babá.

Karoline logo usou o seu perfil na plataforma para se manifestar, rebatendo as acusações.

“Não vou permitir que ninguém me desmoralize como mãe, que ninguém tire meu mérito, que ninguém desqualifique quem eu sou e quem eu fui como mãe. Essa moça falou que com três dias de vida da minha filha, eu já estava em balada. Você não precisa ter mais de um neurônio pra entender que, fisiologicamente, isso é impossível. Eu [ainda] estava sangrando”, defendeu-se a influenciadora.

A mãe de Cecília lembrou, ainda, o período pós-parto e o primeiro mês da filha, período em que ela ainda vivia com o jogador.

“Eu grávida ele me humilhou, me abandonou, me deixou sozinha. Ele foi pra balada, ele foi pra farra, e eu estava dentro da casa dele ainda. Eu só consegui sair de lá com um mês de vida da minha filha. Até lá eu ainda estava sendo humilhada e impedida de sair da casa dele, mesmo depois do fim do nosso relacionamento”, disse ela, que chorou ao relembrar desse período.

“Estava abaixo do peso, depressiva, sem força nenhuma pra nada”.

“Essa babá, essa pessoa sem escrúpulos que está aparecendo aí, chegou na casa que a gente morava com poucos dias de vida da Cecília. Fiquei tão feliz que ela estava indo pra lá pra me ajudar, porque nenhuma mãe nasce sabendo, tanto que, nos primeiros dias, era aniversário dela, e eu e minha família fizemos uma festinha com bolinho pra ela”, lembrou Karoline, que compartilhou registro da comemoração para comprovar suas afirmações.

Entenda o caso

Em processo judicial movido por ele, e que veio à tona na última quinta-feira, 23, o zagueiro do Real Madrid solicitava o direito de viajar com a filha do ex-casal para a Espanha, onde ele mora, sem a presença de uma babá de confiança de Karoline, conforme condição imposta por ela.

A Justiça teria decidido que Karoline Lima deve permitir a viagem da menina com o pai, no dia 01 de julho, para que ela possa assistir à final da Champions League. Porém, a condição para a viagem seria que a menina esteja acompanhada por uma pessoa de confiança de Karoline.

Na ação, ele também teria incluído um pedido de proibição para a ex não se mudar de São Paulo, alegando que ela estaria vivendo uma “aventura amorosa”, e que isso alteraria a rotina da da criança.

Cecília, filha de Karoline com Militão, tem 1 ano e 8 meses. A influenciadora está namorando o jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo, há cerca de seis e os dois estariam planejando morar juntos na cidade do Rio.

Já na sexta-feira 24, a influenciadora expôs que sua babá foi demitida por estar acompanhando a menina em viagem ao Rio de Janeiro. Karoline, que vive com a filha em São Paulo, estava passando uns dias na Cidade Maravilhosa, onde mora o seu namorado, o também jogador de futebol Léo Pereira, do Flamengo.

“Demitida, simplesmente, pelo fato de ela estar no Rio de Janeiro. Onde ela deveria estar, já que a Cecília está aqui”, pontuou ela na ocasião.

Os pagamentos das profissionais que atendem Cecilia são feitos diretamente pelo jogador, sem que haja o intermédio de Karoline, segundo ela mesma informou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)