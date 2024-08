Karoline Lima revela que está morando com Léo Pereira após se mudar para o Rio de Janeiro

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 18:55 Para compartilhar:

Karoline Lima confirmou as suspeitas dos fãs nas redes sociais ao contar que se mudou para o Rio de Janeiro para morar com o namorado, o zagueiro do Flamengo Léo Pereira. A influenciadora morava em São Paulo com a filha, Cecília, de dois anos, fruto de seu antigo relacionamento com Éder Militão, jogador do Real Madrid.

“Amigos, preciso contar uma coisa para vocês. Há algum tempo, vocês têm me perguntado: ‘Karol, você se mudou para o Rio? Ainda está em São Paulo? O que aconteceu com seu apartamento?’. E a verdade é que sim, já estou morando no Rio há algum tempo. Esperei para compartilhar isso porque tudo estava muito agitado”, explicou Karoline em vídeo publicado nos Stories do Instagram, nesta sexta-feira, 9.

A influenciadora não escondeu sua alegria em ter realizado a mudança para viver ao lado do amado.

“Estou muito feliz, adorando. Meu humor, minha energia, minha vibe, tudo melhora quando estou aqui no Rio, rodeada pelas pessoas que amo. É isso”, desabafou ela, que prometeu apresentar, em breve, detalhes de sua nova moradia.

“Estamos em obra, está uma bagunça, mas logo vou conseguir mostrar para vocês alguns detalhes da casa nova”, completou ela.

