Karoline Lima revela decisão de fazer explante de silicone: ‘Míseras tetas’

Karoline Lima, 27 anos, revelou que vai realizar a cirurgia de explante das próteses de silicone mamárias, pegando de surpresa seus seguidores no Instagram, tão acostumados a ver a influenciadora de busto farto.

Nesta terça-feira, 19, ela usou os Stories de seu Instagram para comentar a decisão e como será o procedimento.

“Comecei a fazer os exames para fazer a minha cirurgia de retirada de toda a ‘generosidade’ e serei apenas uma bela camponesa com míseras tetas”, brincou a modelo e influencer.

Questionada se ficaria sem repor as próteses, a ex do jogador Éder Militão tratou de esclarecer que colocará um tamanho menor.

“Não, jamais, vou tirar essa generosidadezona (sic) e colocar uma coisinha”, adiantou ela.

Ainda nos Stories, Karoline brincou sobre como está o coração.

“Hoje fiz os exames do coração e achei que o médico não ia encontrar meu coração. E apesar de tudo ele está intacto, não senti nada, está saudável. Um coração incrível. Partido, jamais”, garantiu.

