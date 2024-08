Karoline Lima relata susto após filha passar mal e ser levada ao hospital

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2024 - 17:16 Para compartilhar:

Karoline Lima usou as redes sociais, na última terça-feira, 13, para contar que passou um susto daqueles com a sua filha, Cecilia, que passou mal e precisou ser levada a uma unidade hospitalar. A menina, de dois anos, é fruto do antigo relacionamento da influenciadora com o jogador Éder Militão.

“Cecília está dodói. Dia todo grudada em mim hoje, por isso o sumiço. Minha bichinha tá com virose”, escreveu Karoline Lima ao postar um vídeo agarradinha à filha nos Stories do Instagram.

Em seguida, a namorada do jogador Léo Pereira deu detalhes sobre o estado de saúde da criança.

“Voltei agora do hospital. Graças a Deus, ela já está melhor. Hoje foi punk, Cecília passou o dia inteiro vomitando, teve diarreia, teve febre, não comeu nada”, lamentou a influenciadora.

“Levei ela logo no hospital para não ficar muito fraca. Ela tomou soro, remédio para febre e já voltou para casa melhor. Já está conversando e rindo”, completou.