Karoline Lima rebate seguidor que a chamou de brega: ‘Me achando bonita’

Karoline Lima, 28, surpreendeu a web ao rebater um comentário que a chamava de “brega” no último domingo, 5. A influenciadora estava respondendo uma série de perguntas no Instagram quando um seguidor a criticou por utilizar lentes coloridas. Em resposta, a loira fez uma série de stories refutando o comentário.

Com um vídeo antigo, a influenciadora argumentou: “Primeiro, eu devo ser muito bonita para vocês acharem que eu estou com efeito em todas as minhas fotos e vídeos”.

+ De férias, João Guilherme posa ao lado de Bruna Marquezine em praia paradisíaca

+ ‘Mamãe tinha certeza’, diz Fernanda Torres sobre conquista do Globo de Ouro

Logo em seguida, Karoline comentou que a escolha de utilizar ou não um filtro na rede social é escolha dela. “Se eu achar que eu posso melhorar alguma coisa num filtro, eu vou fazer. Se vocês gostam de postar foto feia, eu não gosto. Falar que eu sou feia e estou bonita nas postagens porque estou com filtro, aí já é demais.”

“Eu sou bonita na internet e mais ainda pessoalmente porque, além da beleza, eu seguro com simpatia e carisma. Não que eu me ache, mas estou precisando me achar para vocês entenderem meu ponto de vista.”

No final, ela volta ao ponto inicial da crítica: as lentes de contato. “Por que o povo se incomoda tanto com a cor do olho que eu escolho? Se eu quiser colocar um olho vermelho, eu não posso, não? E se eu estiver me achando bonita e achar que eu fiquei legal, que combinou? Vocês dão importância demais a bobeira, galera. Vamos viver.”