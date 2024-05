Karoline Lima levanta suspeitas de gravidez em foto com a filha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 17:41 Para compartilhar:

Karoline Lima levantou as suspeitas dos fãs sobre uma possível gravidez, nesta terça-feira, 7, ao publicar no Instagram um clique em que aparece ao lado da filha, Cecília, de 1 ano, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão.

É que um detalhe na nova foto chamou a atenção dos seguidores. Na imagem, a menina aparece agarradinha à perna da mãe. Já Karoline surge com uma mini blusa, exibindo a barriguinha.

Não demorou muito e os internautas começaram a questionar se estaria vindo por aí um novo herdeiro.

“E essa barriga, Karol? Cecilia foi promovida a irmã mais velha?”, comentou um seguidor. “Genteeee, a mami tá grávida?!”, perguntou mais um internauta, que logo recebeu uma resposta da influenciadora: “Não kk”, riu ela, negando.

Atualmente, a influenciadora vive um romance com Léo Pereira, jogador do Flamengo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)