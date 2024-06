Karoline Lima ironiza críticas ao afirmar que estimula bom relacionamento de Militão com a filha: ‘Péssima mãe’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/06/2024 - 17:37 Para compartilhar:

Karoline Lima, 28 anos, falou sobre o relacionamento do seu ex, o jogador Éder Militão, com a filha dos dois, Cecília, de 1 ano e 8 meses, e disse incentivar os laços entre eles. Ela deixou um comentário em um página de fofoca no Instagram que publicou, nesta terça-feira, 4, um vídeo da menina com o pai em um estádio após a vitória do Real Madrid na Champions League, time do qual o atleta faz parte, e aproveitou para ironizar as polêmicas sobre o seu papel de mãe.

A publicação no perfil apontou que imagens de momento descontraído do atleta com a menina viralizaram na web. A influenciadora considerou que a atenção do jogador seria uma tentativa de “limpar a imagem” após briga que os dois tiveram, que envolveu disputa judicial e demissão da babá da criança por parte de Militão.

+Karoline Lima faz nova acusação contra Éder Militão e babá: ‘Já estavam armando contra mim’

+Karoline Lima se manifesta após Éder Militão demitir babá da filha do ex-casal: ‘Está com essa birra’

“A Ceci ama o pai dela, óbvio! E parte disso é crédito meu, uma péssima mãe, né? – que sempre incentivei, mostrei, coloquei camisa do time dele, mesmo com todas as m*rdas que aconteceram e acontecem, prezo pela felicidade da minha filha. Sinceramente, se a intenção dele é limpar a barra com esses vídeos, sinto muito, o fato dele dar atenção e brincar com ela, nos raros momentos que está com a filha, é o mínimo que se espera e não é mais que a obrigação”, escreveu ela nos comentários.

Karoline Lima e Éder Militão terminaram o relacionamento pouco após o nascimento de Cecília. A criança mora com a mãe no Brasil e passa breves temporadas com o pai na Espanha.

Recentemente, o ex-casal causou polêmica ao vir à tona um processo judicial movido pelo jogador, que queria o direito de viajar com a criança sem a presença da babá, condição imposta por Karoline.

Logo em seguida, no dia 24 de maio, a influenciadora expôs que o ex demitiu a babá por ela não estar em seu local de trabalho, São Paulo, onde mora Karoline, mas, sim, acompanhado a influenciadora e a filha, durante viagem ao Rio de Janeiro, onde mora Léo Pereira, namorado de Karoline.

Já no dia 28, uma nova personagem passou a integrar as polêmicas em torno do ex-casal. Uma suposta babá, que teria trabalhado na casa de Militão logo após o nascimento de Cecília, quando Karoline vivia com ele na Espanha.

Em vídeo, uma moça, que seria a tal funcionária do lar, avalia a postura de Karoline Lima, dizendo que ela é uma mãe de Instagram, mas nota 1 no dia a dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)