Karoline Lima faz nova acusação contra Éder Militão e babá: ‘Já estavam armando contra mim’

A briga entre Karoline Lima e Éder Militão, que têm uma filha juntos, Cecília, de quase dois anos, parece estar longe de acabar. Após um depoimento da babá da criança contra a influenciadora digital, ela voltou às redes sociais nesta quinta-feira, 30, para acusar o ex de usar a profissional para armar a polêmica.

“Naquele vídeo, a babá estava na casa do genitor, mais de um mês atrás, lá na Páscoa. Antes de tudo isso acontecer, eles previram que em algum momento precisariam daquele vídeo. Olha que loucura!”, começou Karoline.

A influenciadora digital, então, comentou a polêmica do vídeo em que uma mulher, apontada como a atual namorada do jogador, gritou com Cecília. Segundo Karoline, a babá se responsabilizou pela situação, fato que a intrigou. “Ela se autoacusou de ter feito aquilo, só que eu não reconheci muito a voz, fiquei um pouco na dúvida. Mas se ela se autoacusou e eu não estava lá, beleza. Só que enquanto eu estava dizendo que iria tomar minhas providências porque não poderia deixar isso acontecer, ela estava lá, gravando esse vídeo, tentando me diminuir como mãe. Vídeo prontinho para um fato que iria acontecer só esta semana”, refletiu.

“Deixo três alternativas para vocês. A primeira: inventaram uma máquina do tempo. Segunda: previram o futuro. Terceira: já estavam armando contra mim”, analisou a ex-namorada de Éder Militão.

Ainda segundo a influenciadora, a relação entre a babá e o jogador mudou nos últimos meses, quando ela passou a receber muitos presentes dele. “O engraçado é que ela mudou drasticamente nos últimos meses depois de ter sido genuinamente presenteada pelo genitor com iPhone, festa de aniversário com banda, ida a festas com ele e os parceiros dele, recebido uma passagem para levar a filha dela a Madrid quando ela estava lá a trabalho, usar os cartões dele de patrocinadores para pegar ir nas lojas pegar roupas e tênis à vontade”, listou.

Karoline disse que não se incomodava com os presentes, pois achava ótimo. “Pra mim, era muito melhor ela está bem e feliz”, garantiu. “Mas quando o jogo começou a virar porque ela estava ganhando presentes e mimos, as coisas começaram a mudar. Nem mesmo quando a Cecília adoecia em viagens, ela me contava. Ela deixou de me passar qualquer tipo de informação do tipo quem estava com a Cecília e o que estava acontecendo e errado na casa do outro. O que isso aqui [dinheiro] não faz, né?!”, declarou.

Por fim, ela lamentou ter confiado na profissional quando a contratou. “Eu contratei uma babá para ficar com a minha filha na casa do meu ex para eu me sentir segura. E confiei nela, e acreditei nela. Eu venho quebrando tanto a cara por ter confiado em algumas pessoas que é até triste para mim ter que admitir isso”, pontuou.