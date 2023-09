Karoline Lima explica motivo de se hospedar na casa de Militão durante viagem à Espanha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/09/2023 - 18:37 Compartilhe

A influenciadora Karoline Lima, 27 anos, esclareceu os rumores de que estaria se aproximando do ex, o jogador Éder Militão, pai de sua única filha, Cecília, de 1 ano e 2 meses.

Na manhã desta sexta-feira (1º), contou os motivos pelos quais está hospedada na casa do atleta, na Espanha, para onde viajou com a menina.

Por meio dos Stories de seu Instagram, a influenciadora contou que se hospedou na casa do zagueiro a pedido dele.

“Vim pra Madrid pra buscar meu documento espanhol e também passear com a Ceci aqui e em outros países da Europa. Eu NÃO estava na casa do pai dela, mas nem sempre nossos planos são os de Deus. Ele sofreu uma lesão grave assim que chegamos aqui e ninguém melhor pra estar do lado dele do que a Ceci”, disse a loira, através de um texto.

“A pedido dele, estamos, sim, na casa dele há alguns dias. Ele precisou de cirurgia, vai passar em média oito meses sem jogar, vai perder toda a temporada. Além do físico, o emocional também tá abalado. Ficamos em paz muito antes disso e tô fazendo tudo o que posso pra ajudar. Não teria sentido estarmos em hotel ou qualquer outro lugar num momento tão delicado”, justificou ela.

Apesar do clima de paz entre os dois, após tanta polêmica desde a gestação de Cecília, a modelo negou os rumores de reconciliação, reafirmando que está solteira.

“Amigos, vocês sabem muito bem que eu sou muito sincera com vocês, sempre fui, sempre vou ser. NADA mudou na minha vida pessoal, estou solteira e se algum dia eu precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar, vocês saberiam através de mim”, garantiu ela.

