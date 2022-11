Karoline Lima, ex de Éder Militão, mostra nova casa no Brasil

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 19:43 Compartilhe

Karoline Lima, ex-mulher do zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão, mostrou, nesta quinta, a nova casa onde viverá no Brasil. O casal se separou em julho deste ano e desde então a filha, Cecília, vive com a mãe. A criança completou quatro meses de vida recentemente.

No tour, a influencer mostra todos os cômodos da nova residência para seus seguidores nas redes sociais. Nesse sentido, os internautas puderam apreciar desde a entrada com direito a varanda luxuosa, com vista de tirar o fôlego, até o novo closet da modelo.

+ Ex de Militão desabafa ao comemorar mêsversário da filha: ‘Desculpa para ser forte’

– Eu estou muito feliz. O único móvel que tem até o momento é o carrinho da Cecília. Mas o que importa é que a gente veio, e deu tudo certo – disse a influencer nos Stories.

Karoline Lima com a pequena Cecília (Foto: Reprodução/Instagram)

A casa adquirida recentemente, ainda não apresenta nenhum móvel. Contudo, Karoline fez questão de comemorar a nova aquisição com os seguidores. Desse modo, a influencer afirmou que correrá contra o tempo para arrumar a nova residência o quanto antes.

+ Sargento Pincel, de ‘Os Trapalhões’, jogou na base do Vasco e ao lado de Pelé

– E agora é correr para decorar, deixar tudo do nosso jeitinho e vai ficar incrível. Eu já estou imaginando como vai ficar lindo. Muita coisa anêmica – concluiu.

Vale lembrar, que a modelo passou por processo de separação conturbado com o atleta do Real Madrid recentemente. Éder Militão chegou a inclusive processar a ex-mulher para fixar a pensão alimentícia da filha em R$ 6 mil. Após grande imbróglio, o casal chegou a um acordo amigável e hoje Karoline vive no Brasil com a filha.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias