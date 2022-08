Karoline Lima diz que não se achava bonita na gravidez, mas que recuperou autoestima

Da Redação 04/08/2022 - 4:48 Compartilhe

Karoline Lima comentou nesta quarta-feira (3), em seus stories do Instagram, sobre sua vida depois que deu à luz Cecília, filha de seu relacionamento com o ex, o jogador de futebol Éder Militão.

A modelo contou que depois do nascimento da filha se sente outra pessoa. “Acha que amadureceu mais depois que a Ceci nasceu?”, perguntou um seguidor anônimo.

“Sou outra pessoa. Em todos os sentidos. Na verdade, desde quando ela ainda tava na barriga ela já me transformou. Bizarra a força que essa neném tem e me trouxe”, respondeu.

Karoline também foi questionada se sentiu insegura durante a gravidez, e comentou que não se achava bonita e que ficou muito abalada.

“Não conseguia me achar bonita, não me enxergava mais. Foi o período mais difícil da minha vida, eu acho. Fiquei extremamente abalada emocionalmente”, disse.

Mas a modelo demonstrou que recuperou a autoestima e que seu corpo voltou ao que era antes da gravidez. “Hoje você já está bem com o seu corpo novamente?”, perguntou outro seguidor.

“Sim. Me achando uma belíssima e maravilhosa gostosa de rosto e de corpo também”, finalizou.

Veja também