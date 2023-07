Karoline Lima comenta expulsão na festa do 1º aniversário da filha com Éder Militão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 20:04 Compartilhe

A modelo e influenciadora Karoline Lima, 27 anos, falou sobre a expulsão de uma das convidadas presentes na festa de aniversário de sua filha, a pequena Cecília.

A menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Éder Militão, 24, acaba de completar um ano e a festa aconteceu na última segunda-feira (10).

Nesta quarta-feira (12), Karoline respondeu a sua caixinha de perguntas no Instagram, onde foi questionada sobre a discussão que ocorreu entre ela e uma convidada.

“O que rolou: eu não queria que o foco fosse isso, não queria que saísse em lugar nenhum. Tanto que, quando aconteceu, eu pedi para a pessoa que estava ao meu redor, para não falar e postar sobre isso”, iniciou ela.

“O clima da festa estava tão legal com todo mundo se divertindo, e tudo estava tão fofo, que não tinha nada a ver sair algo sobre isso, mas, enfim, da minha parte, não houve nenhum tipo de barraco, nenhum tipo de estresse ou confusão. Estava ‘paz e amor’ e foi tudo incrível”, expôs a ex do jogador.

Durante a celebração, Karoline foi gravada discutindo com a convidada. Ao perfil Gossip no Instagram, uma fonte teria revelado se tratar de uma amiga de Cássia Lourenço, atual namorada do jogador.

Tudo teria acontecido porque a convidada teria, supostamente, arremessado uma latinha, atingindo Karoline na cabeça. A mesma amiga de Cássia teria, ainda, empurrado Priscila Souza, uma das melhores amigas da influenciadora.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Karoline Lima. (@karolinel)

