Karoline Lima aceita pedido de namoro de Léo Pereira; assista

O jogador do Flamengo Léo Pereira pediu em namoro a influenciadora Karoline Lima na noite de segunda-feira, 5. Comemorando 28 anos, o atleta do time rubro-negro fez o pedido na frente de amigos e familiares.

No vídeo, um dos convidados da festa de Léo gravou os dois no palco, onde o aniversariante pede a modelo em namoro. “Aceito”, gritou ela no microfone. Felizes, os amigos do casal comemoraram com os dois, pulando e gritando.

Ela é ex-namorada do jogador do Real Madrid Éder Militão, com quem ficou por um ano, de 2021 a 2022. Juntos, eles tiveram uma filha, Cecília.

Assista ao momento:

NOSSO LÉO PEREIRA TREPOU EM CAMPO E PEDIU A KAROLINE EM NAMORO ONTEM, NÃO É ZAGUEIRO É ATACANTE pic.twitter.com/FYE530RG1o — Isa tri da América. (@isacrf95) February 5, 2024

