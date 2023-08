Karol Conká revela que filho deixou de frequentar escola após ‘cancelamento’ no ‘BBB21’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/08/2023 - 19:19 Compartilhe

A cantora Karol Conká, 37 anos, revelou que seu ‘cancelamento’ no Big Brother Brasil 21 (TV Globo) gerou graves consequências não somente para ela como, também, para seu filho, Jorge, que atualmente tem 17 anos de idade.

A artista contou que o jovem passou um ano sem ir à escola após as polêmicas que envolveram o seu nome.

As declarações foram feitas durante um bate-papo da cantora com Viih Tube e Tata Estaniecki no ‘MaterniDelas’, novo quadro do PodDelas, publicado nesta sexta-feira (25).

Conká foi convidada para participar do reality show global. Por sua postura dentro da casa mais vigiada do Brasil, a cantora foi duramente criticada pelo público e por seus colegas de confinamento.

Jorge, que naquele período tinha 15 anos, deixou de frequentar a escola por conta dos ataques que a mãe vinha sofrendo no campo virtual.

“Ele ficou sem ir pro colégio, né…“, disse ela, para surpresa das apresentadoras.

“Quanto tempo?“, questionou Tata. “Ah, um ano…”, revelou a cantora, detalhando, então, como Jorge se comportou naquela ocasião.

“Quando ele foi, fizeram umas piadinhas lá. Ele é muito calmo, ele nunca foi agressivo. Mas ele teve uma reação com o menino. Porque o menino chamou ele de ‘filho da mamacita’. Aí, eu conversei com ele… ‘Mas você não é o filho da mamacita? Você tem vergonha de ser meu filho? Mas, se vc tiver, também pode falar. Porque eu tenho um pouquinho de vergonha de ser eu‘”, disse Conká.

Ainda durante o bate-papo, Karol confessou que, dentro do confinamento, já sentia que suas atitudes estavam mexendo com o emocional de seu filho.

“Quando eu saí e vi a carinha dele no hotel, muito assustado… Eu me senti um lixo. Eu só falava ‘me perdoa, me perdoa’. E ele ‘não, tá tudo bem. Eu nunca vi você daquele jeito‘. Não brigo com meu filho, eu nunca coloquei ele de castigo e eu tentava explicar pra ele”, disse ela.

