Karol Conká diz que libido ficou ‘tombada’ após BBB21

Após as polêmicas de Karol Conká no BBB21, a cantora voltou a apresentar a segunda temporada do programa “Prazer, Feminino”, no GNT. Karol usou o espaço, ao lado de Marcela Mc Gowan, para desabafar sobre sua libido, que foi muito afetada após sua saída do reality.

“Na minha vida sexual, (a saúde mental) interferiu muito, pós saída do reality, onde eu me senti totalmente desconectada das minhas emoções, decepcionada comigo mesma e a libido que tava toda ‘tombada’, eu botei pra subir, graças à ajuda de profissionais da área da saúde mental”, começou Karol.

A rapper ressaltou a importância de cuidar da mente. “Saúde mental foi meu mantra no último ano e também foi a expressão mais relevante no mundo inteiro. É uma honra, estava ansiosa pra gente ter esse encontro. Inclusive, pra gente falar que o objetivo do ‘Prazer, Feminino’ sempre foi acolher, ensinar e aprender a falar sobre o prazer feminino e também sobre o que impede esse prazer”, finalizou a cantora. A nova temporada do programa estreou nesta quinta-feira (03).

