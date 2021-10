Karol Conká diz que Bil não tira seu nome da boca: ‘Dei uma carreira pra ele aqui fora’

Sempre polêmica, a rapper Karol Conká provocou seu ex-affair de “BBB21“, Bil Araújo, que hoje está em “A Fazenda“, da Record, durante uma entrevista nesta quinta-feira (21) no podcast “De Frente com a Blogueirinha”.

Quando questionada se voltaria a se relacionar com o influencer, Conká fingiu não saber de quem se tratava e depois alfinetou Bil, dizendo que deu uma carreira para ele aqui fora.

“Mas quem é Bil? Não, quem é Bil, gente? Ah, o Bil! Não tem nada para falar. Já fiz meu papel, já dei uma carreira bem bonita pra ele aqui fora. Ele só não está sabendo aproveitar”, disparou a cantora.

Conká e Bil viveram um breve romance na casa do “BBB21” e o casal acabou envolvido em confusões causadas pela rapper, que chegou a brigar com Juliette e com Carla Diaz por conta de suas crises de ciúmes pelo influencer.

Recentemente, em uma conversa com Lary Bottino, Bil revelou ter ficado traumatizado por ter se envolvido com Conká.

“A gente pega trauma, né. Das experiências que a gente teve. Entendeu? A primeira foi uma das piores. Eu não queria mesmo, e a mulher me beijou à força”, revelou Bil se referindo a rapper.

Ao podcast, Conká finalizou seu comentário sobre Bil dizendo: “Ele não tira meu nome da boca”. Assista abaixo.

A Karol Conká falando que deu uma carreira pro Bil! SOCORRO 🗣🗣🗣🆘️#AFazenda

pic.twitter.com/YouGyqodBT — Tvlizando (@tvlizando) October 21, 2021

