Karol Conka denuncia assédio sexual em hotel no Rio: ‘Dei na cara dele’, diz

Nesta segunda-feira, 11, a rapper e atriz Karol Conka estava no Sheraton Rio, no Leblon, zona sul da cidade, quando presenciou um homem estrangeiro assediando duas mulheres na área da piscina. Ela relatou o caso em vídeos publicados no Stories do Instagram.

“A gente está aqui no Sheraton curtindo um final de trabalho para chegar esse gringo filho da p**a, aproveitador, e chamar as meninas de p**a e passar a mão nelas. É o dia inteiro isso, todo dia isso, gringo folgado. Agora, eu acho que a medida que tinha que ser tomada pelo Sheraton é a seguinte: o cara passou a mão nas meninas, fez gesto obsceno, tira o cara do local onde está todo mundo curtindo e vai resolver para lá. Mas não, estão aqui tranquilamente, só faltam dar beijinho na testa do tarado do c*****o”, falou a cantora.

Karol então mostrou as duas mulheres que foram assediadas, e uma delas, indignada, disse: “Agora imagina se é uma garota menor, que tem 10, 11 anos?”. A cantora voltou a publicar mais vídeos após alguns minutos para contar o desfecho da história, revelando que ela teve de partir para a agressão física para defender as vítimas devido à negligência do hotel.

“A gerência do hotel disse que levou ele para lá, não acabou resolvendo muito. Na verdade, quem teve que resolver fui eu, acabei dando na cara dele. O pior é a galera justificar essa atitude ridícula falando que ele está bêbado, fora de si. Esses gringos têm que aprender, e todos vocês, caras folgados: não importa se você bebeu, você tem que respeitar. O que eu fico mais indignada é que, se não fosse eu chegar aqui e causar um auê, o pessoal, os seguranças continuariam assistindo a ele assediando a mulher e não iam fazer nada”, contou.

A artista ainda falou que, no momento em que bateu no homem, os seguranças tentaram impedi-la. “Sabe o que foi pior? Na hora em que eu dei na cara desse merda, desse lixo, os seguranças falaram assim: ‘Não agrida’. Ah, então ele pode chegar aqui e passar a mão na menina, ficar com o ‘bindolo’ (sic) de fora, se masturbando, e eu não posso dar na cara desse lixo? Quando você se cala diante de uma situação de abuso e agressão, você é cúmplice. Quando você vir uma situação dessa, reaja, não fique ao lado do agressor”, finalizou.

Karol ainda publicou um texto, dizendo que o Sheraton Rio não está preparado para lidar com situações de assédio sexual. Procurado pela reportagem, o hotel não havia enviado resposta até a publicação desta matéria.