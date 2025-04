Karla Sofía Gascón será madrinha de festival LGBTQIA+ na Itália

TURIM, 2 ABR (ANSA) – A atriz espanhola Karla Sofía Gascón foi escolhida como madrinha da 40ª edição do Lovers Film, o festival italiano LGBTQIA+ mais antigo da Europa, que terá início no próximo dia 10 de abril, no Mole Antonelliana, símbolo de Turim.

Pelo sexto ano seguido, o evento é dirigido por Vladimir Luxuria, célebre ativista, atriz e dramaturga transgênero italiana. Nesta edição, a mostra exibirá 70 filmes de 26 países em oito dias.

O evento levará Gascón, recentemente indicada ao Oscar por seu papel em Emilia Pérez, à Itália para conversar com Luxuria em sua noite de estreia, a partir das 19h30 (horário local).

Entre os muitos convidados também estão James Duval, Gaël Morel, Gabriele Salvatores, Andrea Occhipinti, Rita Rusic, Lorenzo Balducci e Cynthia Kruk.

O Lovers Film Festival é considerado o mais antigo festival italiano sobre temas LGBTQI+, celebrando seus 40 anos em 2025, e foi fundado por Giovanni Minerba e Ottavio Mai.

“É um aniversário importante, um marco que temos certeza que não irá decepcioná-los. Há convidados importantes e prestigiados que tornam esta edição internacional, confirmando como o Lovers Film Festival é um dos mais importantes do mundo”, destacam Enzo Ghigo e Carlo Chatrian, respectivamente presidente e diretor do Museu Nacional do Cinema.

Durante o festival cinematográfico, Alan Cumming, o famoso ator e produtor escocês naturalizado americano, receberá a “Stella della Mole”, prêmio que o Museu do Cinema da Itália concede a personalidades que deixaram uma marca indelével no mundo do cinema e além. (ANSA).