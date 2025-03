Karine Teles critica egoísmo da sociedade atual: ‘Nossa vida não é importante’

Irmã de Poliana (Matheus Nachtergaele) em “Vale Tudo”, Karine Teles dará vida à Aldeíde, uma figura divertida, mas um pouquinho ingênua, que vive em busca do príncipe encantado, apesar de estar conformada em ter “ficado pra titia”.

Em entrevista à IstoÉ Gente, durante festa de lançamento do remake, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, a atriz comentou sobre o que tem aprendido com a composição da personagem.

“Eu tenho aprendido a ser mais corajosa, a ser mais cara de pau com ela. A Aldeíde não tem papas na língua, ela fala o que ela quer, ela se veste do jeito que ela gosta. Às vezes a gente deixa de fazer uma coisa que a gente quer muito por questões que não têm nada a ver. E a Aldeíde não. Essa pessoa que vai atrás do que ela deseja com autenticidade e com afeto. Uns trambiquinhos de vez em quando”, contou.

Karine ainda e destacou que, diferentemente do título da novela, não “vale tudo” para conseguir o que quer na vida real.

“Não vale tudo mesmo. Na vida real a gente tem que aprender mais a olhar um para o outro. Nessa era digital estamos muito sozinhos nos nossos quartos, olhando muito para a nossa própria cara, se vendo no espelho o tempo inteiro e esquecendo de olhar um para o outro. Acho que a gente precisa olhar para os outros e entender que a gente vive em comunidade. Isso aqui é uma pedra, a gente mora em uma pedra que está flutuando, ninguém sabe para onde vai, para onde vem. Nossa vida não é importante, vamos viver junto com os outros”, refletiu.

A artista reforçou a importância de “Vale Tudo” voltar à TV aberta depois de mais de 30 anos, com assuntos que ainda estão muito presentes no Brasil.

“A novela ainda é, no nosso país, uma coisa que atinge muita gente, uma coisa muito popular. E eu acho que as discussões que essa novela traz são discussões importantes para esse momento. Vai ser muito legal ver o Brasil discutindo o que é ser honesto, o que vale a pena para você conseguir o que você quer da vida. Eu estou achando que vai ser bonito”, encerrou.