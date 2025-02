Karina Ramil fala de estreia de ‘Os Sapos’ e influência do pai cantor em sua carreira

Karina Ramil deixou um pouco de lado a comédia para mergulhar em “Os Sapos”, filme dramático, protagonizado por Thalita Carauta, que estreou na última quinta-feira, 6, nos cinemas.

Na pele da personagem Luciana, a atriz, que ganhou notoriedade no humorístico “Porta dos Fundos”, teve de passar por uma preparação para viver os dilemas que assombram a mente da moça na ficção. Ela vive em um relacionamento não assumido e cheio de dúvidas com Marcelo (Pierre Santos).

Apesar do esquema complexo de composição de um papel, a artista admitiu que diversos temas abordados no filme já aconteceram com ela na vida real, como os abusos velados e o machismo. A história do longa gira em torno de dois casais, que vivem relações tóxicas em diferentes formas e níveis.

+ Crítica: ‘Os Sapos’ dá soco no estômago de quem se propõe a entender o que é abuso

“Apesar de ser um assunto sério, ele é muito comum também. As relações são complicadas. Então, eu acho que todos os personagens e todas as situações que acontecem no filme são vividas pela gente o tempo todo”, declarou em entrevista ao site IstoÉ Gente.

Ao ser questionada, então, sobre quais “sapos teve de engolir” na vida real e que são semelhantes aos do longa-metragem, Karina não pensou duas vezes e disparou:

“Nossa, que mulher não, né? Tanto homem me explicando coisas que eu sei fazer, sabe? Isso é uma constante na nossa vida”, lamentou ela, que passa por um processo de autoconhecimento diariamente.

“Mas, hoje em dia, eu rebato muitos sapos. De vez em quando a gente acaba engolindo também, por exemplo, quando é com uma pessoa que você gosta muito, ou uma pessoa mais velha, a gente ‘engole o sapo’ pelo carinho, mas tem outros que não mais”, rebateu Karina, que é filha de Kleiton, cantor que faz dupla com Kledir.

Perguntada sobre a influência artística de seu genitor, a atriz reconhece a importância do cantor no caminho que trilha profissionalmente há mais de dez anos, porém descarta qualquer possibilidade de subir aos palcos para cantar.

“Se vocês me ouvissem cantar [risos]”, brincou. “Cantar é com o meu pai, meus primos, meus tio, mas eu só sou ‘afinadinha’ de vez em quando. Não contem comigo”, divertiu-se. “Mas, com certeza, a inserção na arte no geral sempre foi um estímulo do meu pai e da minha mãe, além de outros familiares que tocam instrumentos, cantam, improvisam. Então, eu me sinto envolvida desde pequena e a atuação me brilhava mais os olhos”, encerrou.