Karina Bacchi sobre crise no casamento: ‘Deus agiu antes da separação’

Karina Bacchi abriu o coração ao falar da crise que enfrentou em seu casamento com o ex-jogador Amaury Nunes. Em entrevista ao podcast Positivamente, a atriz caiu no choro ao relembrar o momento difícil e contou que a fé em Deus foi fundamental para o relacionamento não chegar ao fim.

“Sempre digo. Persistam porque mistérios são revelados de acordo com que a gente procura. Persistam pelo seu casamento porque o meu foi totalmente transformado por Deus. Meu marido nunca leu a bíblia, nunca orou. Houve uma estranheza da parte dele”, disse Bacchi.

“Eu tinha vontade de rebater, mas fiquei quieta, esperando que Deus agisse. Ele disse que era para eu ficar com a minha fé e que ele ia embora. E Deus me dizia: ‘não manda ele embora, deixa ele ir’. Chegou o momento então em que Amaury disse que ia embora, fez as malas e pegou a estrada. No caminho, ele mexendo no rádio ouviu o (pastor) Deive Leonardo falar”.

“Ele estava indo para o Rio e pegou o caminho de volta, sem parar de ouvir as palavras do pastor. Ele chegou em casa dizendo que havia sido tocado por Deus, que ouvia a minha voz no lugar da do pastor e que entendeu tudo. Deus agiu antes da nossa separação. Vejo ele com a bíblia debaixo do braço e nunca achei ele tão lindo na minha vida. Eu digo: ‘amor, não precisa treinar mais. Com a bíblia na mão, você nunca esteve tão lindo”, finalizou a loira.

Assista a entrevista na íntegra:

