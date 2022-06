Karina Bacchi lança carreira como cantora gospel: ‘Jesus me capacitou’

Karina Bacchi anunciou em suas redes sociais que vai lançar sua carreira como cantora gospel no dia 23 de junho com a música de louvores “Luz de Jesus”.

Em um vídeo, Karina, que recentemente se separou do empresário e ex-jogador de futebol Amaury Nunes, 39, contou que a música vai inspirar as pessoas e disse estar feliz com o lançamento. “Jesus me capacitou”, disse.