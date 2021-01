Karin Hils fala sobre Rouge em aplicativo de conversa: “Não é um grupo de amigas”

O grupo Rouge, que foi criado em 2002 pelas cantoras Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hils, Li Martins e Lu Andrade, não tem uma relação muito ‘amigável’ no aplicativo de conversas WhatsApp.

A ex-integrante do Rouge, Karin Hils, contou na rede social que elas não são tão amigas como muitas pessoas pensam.

Em uma integração com seus seguidores no Instagram, Hils disse: “Tem um grupo no WhatsApp que chama ‘As Ruge Tudo’. Mas ele quase nunca tem nada. Fica lá pra quando a gente quer falar alguma coisa burocrática, mas não é um grupo de amigas. Não é amiga, gente. Verdades”.

A artista também revelou na web que é bissexual. Questionada se já teve relacionamentos com mulheres, Karin contou: “Que pergunta? Ué, gente? Tô viva. Para falar a verdade, eu tive mais sorte com menina do que com menino. Conheci mulheres incríveis”.

