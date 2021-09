Karen Jonz lembra repercussão viral de ‘xerecou’ e questiona: ‘Por que uma vagina assusta tanto?’ Skatista foi comentarista pontual do SporTV durante os Jogos Olímpicos de Tóquio e teve destaque nas redes sociais pelo modo 'sincerona'

A tetracampeã do mundo no skate Karen Jonz comentou o sucesso nas redes sociais pela espontaneidade de seus comentários no SporTV durante os Jogos Olímpicos de Tóquio. No programa ‘Altas Horas’, ela também refletiu sobre o ‘constrangimento’ social relacionado a termos femininos.

– Eu acho que acabou trazendo discussões importantes, como essa de por que a gente não fala (o nome), ou por que uma vagina assusta tanto? Uma vagina imponente. Por que falar o nome? – começou Karen Jonz, que já se envolveu em uma polêmica com Ivan Moré.

– Quando a gente fala outros palavrões é normal e quando a gente fala sobre o órgão feminino acaba sendo tão assustador ou engraçado. Por que é engraçado? – questionou.

Em Tóquio 2020, Karen viralizou por usar a palavra ‘xereca’ com certa frequência, levando entretenimento para as redes sociais. Em entrevista

– Ela chegou colocando a xereca na mesa e falando assim: é isso aqui, galera – disse ela em uma ocasião após uma atleta ter um desempenho muito bom.

Em outro momento, ela chegou a afirmar que uma atleta que caiu na base de ferro de um dos obstáculos, com as pernas abertas, ‘xerecou’ no campeonato, o que gerou muitos memes.

