Kapitalo Investimentos encabeça lista Top 5 do BC para IPCA Cesta de junho

A Kapilo Investimentos encabeçou em junho a lista das instituições Top 5 do Banco Central (BC) para o IPCA Cesta referente ao segundo trimestre, que considera os preços livres, bens industriais, alimentação no domicílio e serviços.

A projeção que a Kapitalo inseriu no Sistema de Expectativas do BC para este indicador lhe rendeu nota 9,0236 do Banco Central. A UBS Brasil CCTVM ficou com a segunda colocação ao receber nota 8,7669 do BC.

Com nota 7,9414 a terceira posição ficou com Asset 1, seguida na quarta posição pela Alphatree Capital e Banco Bradesco na quinta posição, com notas de 7,7919 e 7,7677, respectivamente.

