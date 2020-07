Kanye West posta foto de tomates para parabenizar Kim Kardashian

O cantor Kanye West é cheio de enigmas para seus seguidores e, hoje (30), deixou todo mundo confuso com seu jeito peculiar de parabenizar a esposa Kim Kardashian por ter se tornado um bilionária. Uma companhia comprou 20% da companhia de beleza da famosa, tornando-a ainda mais rica.

Na postagem com o tomate, Kanye diz: “Estou tão orgulhoso da minha linda esposa Kim Kardashian West por ter oficialmente se tornado bilionária. Você passou pelas tempestades mais fortes e agora Deus está abençoando nossa família. Muito abençoado por viver essa vida, então eu fiz essa vida. Te amo demais”.

I am so proud of my beautiful wife Kim Kardashian West for officially becoming a billionaire

You’ve weathered the craziest storms and now God is shining on you and our family

So blessed this is still life

So I made you this still life

We love you so much pic.twitter.com/Vvtgzodnah

— ye (@kanyewest) June 30, 2020