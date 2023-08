Kanye West e Bianca Censori são flagrados em momento íntimo durante passeio na Itália

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 15:43 Compartilhe

O rapper norte-americano Kanye West e sua esposa, Bianca Censori, foram flagrados em um momento de muito intimidade quando passeavam de barco na Itália, no último domingo (27).

De acordo com publicação no tabloide britânico DailyMail, o casal passeava por Veneza e não teria percebido quando uma outra embarcação com turistas se aproximava. Com os celulares em punho para registrar o passeio turístico, os dois acabaram sendo flagrados pelos tripulantes.

Em um dos registros, o músico aparece com as calças abaixadas, enquanto a esposa tem a cabeça na altura de seu quadril.

Em outra imagem é possível perceber o bumbum do rapper à mostra. Em outro clique, Bianca está com os braços apoiados no joelho do produtor, enquanto ele acaricia sua cabeça.

Italianos pedem prisão

As imagens com os flagras do rapper Kanye West e com sua esposa repercutiram na web e agora italianos estão pedindo a prisão do casal.

Nas redes sociais, internautas apontam “ato libidinoso” em público, algo que é proibido no país. A multa para casos como o do músico pode chegar a R$ 1.600.

Kanye West show his butt during Italian boat ride with Bianca Censori pic.twitter.com/qMII4gy1xS — Daily Viral (@murarik193) August 28, 2023

