Kanye West e Bianca Censori estão separados, diz site

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 16:50

Após pouco mais de dois anos, pessoas próximas a Kanye West e Bianca Censori afirmam que o casal está separado há algumas semanas. A informação é do portal de notícias TMZ.

Segundo o portal, o casal passou por algumas crises no relacionamento e está separado desde então. Fontes afirmaram que Bianca viajou para a Austrália a fim de passar um tempo com os pais.

A última vez que o casal, até então inseparável, foi visto junto aconteceu há mais de um mês, em 20 de setembro. Após isso, Ye, como o rapper também é conhecido, tem sido registrado passeando sozinho pelo Japão, país para o qual pretende se mudar, relata o TMZ. Até o momento, possíveis motivações para o divórcio ainda não foram divulgadas.

Os dois se casaram em segredo no final de 2022, apenas um mês após o divórcio do rapper com a influenciadora Kim Kardashian. Desde o início do relacionamento, a relação dos dois causa diversas polêmicas nas redes sociais. Entre as mais comuns, são as referentes ao estilo de Bianca, que supostamente é obrigada por Kanye West a vestir roupas “excêntricas”.