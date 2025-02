Kanye West e Bianca Censori estão se divorciando após nudez no Grammy, diz jornal

O cantor Kanye West, 47 anos, e Bianca Censori, 30, estariam se divorciando, segundo o tabloide britânico Daily Mail. Especulações sobre separação acontecem apenas 11 dias após a polêmica aparição do casal no tapete vermelho do Grammy Awards, quando ela surgiu com vestido transparente, deixando todo corpo à mostra.

Poucos dias depois, o rapper fez declarações preconceituosas, que geraram criticas nas redes sociais.

Fontes próximas ao casal teriam afirmado ao jornal que o rapper e a modelo já tinham chegado a um acordo verbal para que ela receba um pagamento de US$ 5 milhões – aproximadamente R$ 29 milhões – após o casamento.

+Site de Kanye West sai do ar após vender camisetas com símbolo nazista

+Esposa de Kanye West que apareceu nua no Grammy coleciona polêmicas; saiba quem é

Ainda de acordo com a publicação, fontes ligadas ao cantor confirmaram que os documentos legais serão protocolados nos próximos dias para oficializar o divórcio. Bianca Censori permanece morando na residência do agora ex-casal, avaliada em US$ 35 milhões do casal, localizada em Beverly Park North, Los Angeles.

Os escândalos recentes envolvendo o casal começaram durante a cerimônia do Grammy, no último dia 2, quando Kanye West teria forçado a esposa a tirar seu casaco de pele, exibindo o corpo coberto apenas por um tecido transparente e deixando tudo à mostra. A aparição foi interpretada como um ato de submissão da modelo e manipulação do cantor.

Kanye West tentou se defender alegando se tratar de uma expressão artística inspirada na capa de seu álbum Vultures 2.

As polêmicas sobre o cantor se intensificaram dias após, quando ele fez declarações antissemitas nas redes sociais. O artista chegou a afirmar que era nazista e que admirava Hitler. As postagens resultaram em uma nova suspensão de sua conta na plataforma “X” (antigo Twitter) e no encerramento de sua loja virtual pela Shopify, onde ele havia colocado à venda uma camiseta estampada com a suástica nazista.

Em meio às polêmicas, Kanye West alegou em entrevista que havia sido “mal diagnosticado” com transtorno bipolar, e que ele seria, na verdade, autista. O rapper também chegou a declarar que acredita ser a reencarnação de um antigo imperador japonês, dando a entender que Bianca Censori compartilha da mesma ideia.

Essa não foi a primeira vez que o relacionamento do cantor com a modelo e arquiteta australiana foi alvo de polêmicas. O gesto no Grammy foi apontado como mais um sinal da influência controladora do rapper sobre a esposa. Ele rebateu as críticas afirmando que tem “domínio” sobre sua esposa, e que não a força a usar roupa contra a vontade dela.

O casal se conheceu quando ela foi contratada como designer arquitetônica na marca Yeezy, mantida pelo artista. Logo depois veio o lançamento da músuca Censori Overload, na qual ele faz referência ao relacionamento, sugerindo ter permanecido celibatário até o casamento.

Os dois realizaram uma cerimônia privada de casamento, em dezembro de 2022, poucos dias após a finalização do divórcio do rapper com Kim Kardashian.