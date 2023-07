Kanye West é acusado de racismo após vestir filha com roupas que lembram grupo supremacista Ku Klux Klan

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/07/2023 - 9:41 Compartilhe

Constantemente envolvido em polêmicas, Kanye West volta aos holofotes após vestir sua filha, North West, de 10 anos, com roupas que lembram as vestimentas do grupo supremacista Ku Klux Klan. Nas redes sociais, o rapper foi duramente criticado e fãs apontaram racismo por parte do artista.

Em imagens que circulam na rede social Reddit, North West aparece usando um casaco da nova coleção do pai com a Yeezy. A vestimenta, no entanto, é branca com capuz, deixando apenas os olhos de fora, como eram as peças usadas pelo grupo Ku Klux Klan.

Nos comentários da rede social, diversos internautas nomearam a peça como “estética KKK” e não deixaram de criticar Kanye pela roupa, principalmente por incluir a filha na divulgação.

“Admiro Kim por não deixar seus problemas com Kanye afetarem as crianças, mas neste momento ela precisa intervir e dizer absolutamente não”, escreveu um fã.

North West é filha de Kanye West com a empresária Kim Kardashian. Os dois se casaram em 2014, mas o relacionamento chegou ao fim em 2021, com o divórcio sendo concluído um ano depois.

