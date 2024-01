Kanye West coloca prótese de titânio de R$ 4 milhões nos dentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/01/2024 - 11:33 Para compartilhar:

O cantor Kanye West resolveu mudar o visual e substituiu os dentes por próteses de titânio. O resultado foi publicado pelo próprio rapper em seus stories, no Instagram.

O artista, que mudou seu nome para Ye em 2021, também se comparou com Jaws, famoso vilão de James Bond, interpretado por Richard Kiel em 077 – O Espião Que Me Amava e 007 contra o Foguete da Morte. Em meio às dúvidas do público, Aus Taylor, colaborador de West, revelou, por meio de um comentário no Instagram, que os dentes do rapper foram de fato extraídos na mudança de visual.

De acordo com o Daily Mail, a prótese de Kanye foram projetadas pelo próprio astro e são “mais caras que diamantes”. O implante foi desenvolvido exclusivamente para o músico e é baseado em um novo modelo cirúrgico.

O veículo também afirmou que Kanye West pagou 850 mil dólares, aproximadamente R$ 4,2 milhões na cotação atual, pelas próteses de titânio. O procedimento foi feito por Thomas Conelly, dentista famoso em Beverly Hills, com auxílio de Naoki Hayashi, mestre técnico em odontologia.

Contrariando o colaborador de West, o dentista alegou que não retirou todos os dentes do rapper.

Em 2010, o artista substituiu sua fileira inferior de dentes por implantes de diamantes. “São realmente meus dentes verdadeiros. Substituí minha fileira inferior de dentes. Acho que há certas coisas que as estrelas do rock deveriam fazer. Eu simplesmente pensei que os diamantes eram mais legais’, comentou na época, em entrevista a Elle degeneres.

