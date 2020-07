Kanye diz que tenta se divorciar há 2 anos e ataca Kim e mãe dela: “Supremacia branca”

Kanye West chocou mais uma vez os seus fãs em um desabafo nas redes sociais. Na madrugada de quarta-feira (22), o cantor alegou que tenta se divorciar da esposa, Kim Kardashian, há dois anos e atacou tanto a esposa quanto a sogra, Kris Jenner.

Segundo Kanye, o desejo de se divorciar da empresária veio depois que ela se encontrou com Meek Mill para discutir a reforma do sistema prisional americano em novembro de 2018. Kim e Mill se encontraram em um hotel.

“Eles tentaram voar com dois médicos para me 51/50. Estou tentando me divorciar desde que Kim se encontrou com Meek no Warldolf pela ‘reforma penitenciária’. Eu tenho mais 200 para aguentar. Este é o meu tuíte da noite… Kris Jong-Un Lil, meu rapper favorito, mas não faz uma música comigo,” escreveu o rapper.

Kanye já revelou no passado que sofre de transtorno bipolar, o que tem levantado preocupações sobre a sua saúde.

“Kriss e Kim divulgaram uma declaração sem a minha aprovação… não é isso que uma esposa deve fazer. Supremacia branca”, escreveu ele. “Diz o futuro presidente”, acrescentou.

Kanye também questionou se deveria adiar sua candidatura até 2024 em um tuíte na noite de terça-feira. “#2020vision ou talvez ’24′”, ele escreveu ao lado de uma foto de um pedaço de papel listando o que parece ser a tracklist de seu próximo álbum.

West lançou a candidatura para a presidência dos Estados Unidos há duas semanas. No último final de semana, em sua primeira aparição pública de campanha, o cantor se emocionou com um discurso anti-aborto.

