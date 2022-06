Kanu mostra irritação em derrota do Botafogo: ‘A gente deu tudo que eles queriam’ Zagueiro não esconde a frustração por mais um resultado ruim no Nilton Santos

O zagueiro Kanu não escondeu a frustração por mais uma derrota do Botafogo. Nesta segunda-feira, o time perdeu, de virada, para o Goiás, por 2 a 1, no Nilton Santos, para a decepção dos torcedores. O zagueiro lamentou o resultado e os erros da equipe, que permitiram o segundo gol do adversário.





– Responsabilidade é toda nossa. A gente sabia que não podia errar na fase ofensiva, já que eles queriam o contra-ataque. A gente deu para eles tudo que eles queriam. É continuar com a boca fechada, trabalhando, que tem um caminho longo pela frente.

O Botafogo perdeu mais uma no Nilton Santos, estádio que venceu apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, quando bateu o Fortaleza por 3 a 1. Irritado com a situação, Kanu afirmou que tem que dar um fim neste retrospecto.

– A gente precisa ganhar, fazer valer o mando de campo é para isso que a gente vai trabalhar durante a semana.

Com o resultado, o Botafogo caiu para a 10ª posição, com 12 pontos. Na quinta-feira, o Glorioso enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

