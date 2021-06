Kanu lamenta empate no final do Botafogo: ‘Tivemos um deslize’

O empate do Botafogo com o Londrina, por 2 a 2, na noite desta quinta-feira, teve sabor amargo para o time carioca, que vencia o confronto até os 42 minutos do segundo tempo. Na saída do gramado, o zagueiro Kanu lamentou a igualdade pela quarta rodada da Série B.

“Não era o que a gente queria. Viemos aqui para buscar os três pontos e a primeira vitória fora de casa”, lamentou o jogador.

Kanu atribuiu o empate a desatenção do time na reta final da partida, mas procurou valorizar o ponto conquistado em território paranaense.

“A gente precisa estar atento aos detalhes, pois 42 minutos não tem mais jogo. Não era pra gente levar aquele gol. Mas vamos valorizar este um ponto, pois lá na frente vai nos ajudar. É um detalhe, um conjunto do time. A equipe vinha bem defensivamente, mas hoje tivemos um deslize”, completou.

Apesar do gosto amargo com o empate, o Botafogo faz boa campanha na Série B. São duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O time é o terceiro colocado com oito pontos ganhos.

Veja também