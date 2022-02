Kanu celebra ‘esperado’ primeiro gol como profissional do Botafogo Defensor fala sobre gol que abriu caminho para a vitória de virada por 4 a 2 sobre o Madureira e promete: 'Agora é continuar a trabalhar para seguir evoluindo'

O zagueiro Kanu não escondeu sua euforia com o fato de ter marcado seu primeiro gol como profissional do Botafogo. Na saída do gramado do Nilton Santos, o defensor foi categórico.

– Estou muito feliz. Era algo que eu estava buscando. Teve bola na trave, tiraram em cima da linha. Agora é continuar a trabalhar para seguir evoluindo – afirmou, ao PPV do Carioca.

Em seguida, o camisa 4 falou sobre a “migração” do Alvinegro para o formato de SAF.

– A gente está nesse processo de mudança. Vê que o Botafogo está empenhado para que esse processo seja o mais positivo possível – afirmou.

O Botafogo volta a campo na segunda-feira (7), às 21h30, para encarar o Nova Iguaçu.

