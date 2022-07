Kanté pode deixar o Chelsea rumo à rival londrino, diz jornal Com apenas um ano restando no contrato, Chelsea poderia aceitar propostas por volante para não cedê-lo sem custos

O volante N’Golo Kanté pode estar de saída do Chelsea. É o que diz o jornal britânico “Daily Star”, que após ressaltar que restam apenas 12 meses restantes de contrato do francês com os Blues, afirmou que existe o interesse do Arsenal no meio-campista.

Ainda de acordo com a publicação, a ideia do Arsenal é contratar um volante de primeiro nível, visto que Thomas Partey sofreu com diversas lesões ao longo da última temporada e um reforço para a posição é um desejo do técnico Mikel Arteta.

Contudo, não houve nenhuma proposta oficial do Arsenal ao Chelsea por Kanté, garantiu o jornalista Fabrizio Romano. O interesse, segundo o Daily Star, se dá por conta da situação contratual do volante campeão mundial pela França em 2018.

No Chelsea desde 2016, N’Golo Kanté se notabilizou por sua qualidade defensiva, ganhando destaque na campanha histórica do Leicester City campeão da Premier League na temporada 2015/16. Ao todo, atuou em 261 jogos pelos Blues de Stamford Bridge, acumulando seis troféus conquistados.

