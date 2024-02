Kansas City conquista o tetra da NFL com touchdown no fim da prorrogação contra os 49ers

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 1:20 Para compartilhar:

O Kansas City Chiefs arrancou uma virada incrível sobre o San Francisco 49ers, graças a lances finais decisivos de Patrick Mahomes, para se tornar tetracampeão da NFL. A vitória por 25 a 22 veio na última jogada da prorrogação, em Las Vegas, durante um jogo acompanhado por um público muito além dos fãs de futebol americano, já que a popstar Taylor Swift, namorada do tight end Travis Kelse e presente no Allegiate Stadium, angariou novos torcedores para a franquia.

Os Chiefs ficaram aquém durante os dois quartos iniciais e terminaram o primeiro tempo perdendo por 10 a 3. Cometeram erros bobos, foram penalizados cinco vezes por 50 jardas e ainda perderam a bola três vezes. Uma das bolas perdidas, por Isiah Pacheco, provocou um momento de fúria em Travis Kelce, que estava fora de campo e reclamou com o treinador Andy Reid, chegando a tocá-lo com agressividade.

O único touchdown da primeira metade foi marcado após um passe de Jauan Jennings para Christian McCaffrrey avançar e cruzar a linha do gol. Um field gol de 28 jardas de Harrison Butker, do San Francisco, manteve as esperanças de reação para o segundo tempo, assim como as chances desperdiçadas pela franquia californiana.

No terceiro quarto, os Chiefs melhoraram, alcançaram o adversário e conseguiram a virada por 13 a 10. A reação passou muito pela evolução de Patrick Mahomes e Kelce na partida. Depois de anotar apenas um recepção e uma jarda durante o primeiro tempo, o tight end terminaria o segundo tempo como protagonista e somando sete recepções e 85 jardas. Antes dos números finais, contudo, um pouco de sofrimento.

Em quarto final muito disputado, quando o placar marcava 16 a 13, Brock Purdy deu o passe para Juwan Jennings anotar o touchdown que deu vantagem de 19 a 16 para o San Francisco – o time foi bloqueado e perdeu o ponto extra. Nos segundo finais, o 49ers vencia por 19 a 16, mas viu Kelce percorrer 11 jardas e proporcionar um field goal para levar a decisão para a prorrogação. No tempo extra, os Chiefs perdiam por 22 a 19, mas Patrick Mahomes chamou a responsabilidade, avançou jardas terrestres e deu o passe para Mecole Hardman anotar o touchdown que colocou 25 a 22 para a franquia do Kansas no placar final.

