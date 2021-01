Kannemann prevê duelo complicado contra o Palmeiras Argentino espera jogo difícil no Allianz Parque na próxima sexta-feira à noite

De olho nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo na próxima sexta-feira para encarar o Palmeiras, em duelo válido pela 30ª rodada do torneio nacional.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Um dos trunfos para o jogo é o sistema defensivo, que se não pode contar com Geromel, tem a raça de Walter Kannemann para segurar o ataque rival.

Na coletiva de imprensa, o defensor descartou ser uma prévia da final da Copa do Brasil, mas acredita que o duelo será duro.

‘É um jogo de Brasileiro, os dois times estão procurando a vitória para conseguir ficar lá em cima. Será um bom jogo. Se será prévia ou não da Copa do Brasil, não sei. Mas que será um jogo onde os dois times vão tentar ganhar e conseguir os três pontos, isso estou seguro’, afirmou.

+ Palmeiras líder e Coritiba na lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!

Com 49 pontos, o Grêmio é o 5º colocado do Brasileirão. O Palmeiras vem logo atrás, com 47 pontos, na 6ª posição.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também