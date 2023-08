Kane marca quatro gols em amistoso em meio a rumores sobre sua saída do Tottenham

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/08/2023 - 13:35 Compartilhe

Em meio a rumores que o colocam no Bayern de Munique, Harry Kane marcou quatro gols na vitória do Tottenham por 5 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk, em amistoso de pré-temporada disputado neste domingo (6), em Londres.

No primeiro jogo de Ange Postecoglou como técnico dos Spurs no Tottenham Stadium, Kane pode ter disputado sua última partida com a camisa branca.

Faltando apenas um ano de contrato, o capitão da seleção inglesa, de 30 anos, está na mira do Bayern, que teria apresentado sua última oferta pelo jogador ao clube londrino na sexta-feira, segundo a imprensa.

Enquanto aguarda uma definição sobre seu futuro próximo, Kane mostrou que não perdeu o instinto de artilheiro e balançou as redes quatro vezes, antes de ser substituído, sendo aplaudido de pé pela torcida.

jdg/nr/mcd/aam

