Kane marca duas vezes e Tottenham vai às oitavas da Copa da Inglaterra

Com um show de Harry Kane, o Tottenham derrotou o Brighton & Hove Albion por 3 a 1, neste sábado, e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Decisivo em casa, o atacante anotou dois gols e ajudou o time londrino a avançar, assim como já haviam feito Chelsea e Manchester City, no mesmo dia.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos, quando Heung-Min Son aproveitou erro do rival na saída de bola e iniciou jogada que culminou em linda finalização de Kane, de longe, no ângulo. O segundo gol veio aos 24, mas sem a participação do atacante.

Desta vez, o protagonista foi o brasileiro Emerson Royal. Convocado por Tite para a seleção brasileira na última Data Fifa, o lateral disparou pela direita, entrou na área e bateu cruzado, praticamente sem ângulo. A bola desviou no pé do zagueiro March e enganou o goleiro Robert Sanchez.

No segundo tempo, o Brighton descontou aos 18 minutos, com gol de Bissouma. Mas a estrela de Kane voltou a brilhar apenas três minutos depois. Após bela jogada individual de Son, a bola sobrou na pequena área para Kane se jogar de carrinho e completar de leve para as redes.

Titular neste sábado, o meia-atacante brasileiro Lucas Moura esteve aquém do esperado. Discreto, acabou sendo substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

O Tottenham e os demais times classificados para as oitavas de final só voltarão a campo pela Copa da Inglaterra em março. Os confrontos desta fase estão marcados para o dia 2. Na sequência, as quartas de final deve acontecer no dia 19.

Saiba mais