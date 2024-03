Kane marca, bate recorde e Bayern goleia Darmstadt no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/03/2024 - 17:53 Para compartilhar:

O Bayern de Munique goleou o lanterna Darmstadt fora de casa por 5 a 2 neste sábado (16), num jogo em que o atacante inglês Harry Kane marcou seu 31º gol no Campeonato Alemão, estabelecendo um novo recorde para um jogador estreante na competição.

Kane já havia igualado a marca que o lendário Uwe Seeler conseguiu há 60 anos, na temporada 1963/1964, quando estreou na primeira divisão pelo Hamburgo e marcou 30 gols.

A oito rodadas do fim do campeonato, o astro inglês precisa marcar mais dez vezes para igualar o recorde absoluto de gols em uma mesma edição (41), obtido pelo polonês Robert Lewandowski na temporada 2020/2021 com a camisa do Bayern.

Mas além de marcas pessoais, Kane salvou o time bávaro depois que Tim Skarke (28′) abriu o placar para o Darmstadt: fez a assistência para Jamal Musiala empatar (36′) e virou a partida (45’+1) pouco antes do intervalo.

No segundo tempo, Musiala fez mais um (64′), antes de Serge Gnabry (74′) e Mathys Tel (90’+3) ampliarem a goleada. No apagar das luzes, o Darmstadt diminuiu com um gol de Oscar Vilhelmsson (90’+5).

“Estamos aí. Trabalhamos duro para ter chance e aproveitamos”, disse o experiente goleiro Manuel Neuer.

Mesmo com a vitória, o Bayern ainda está longe da disputa pelo título. O time tem agora sete pontos de desvantagem para o líder, o Bayer Leverkusen, que no domingo visita o Freiburg (9º).

– Stuttgart segue firme em terceiro –

No último jogo do dia, o Stuttgart conseguiu uma boa vitória sobre o Hoffenheim (8º) por 3 a 0 para se manter firme na terceira posição.

Mais uma vez o destaque da equipe foi o atacante Serhou Guirassy, que marcou e chegou a 22 gols no campeonato, superado apenas por Kane na artilharia.

Com a vitória, o Stuttgart abre sete pontos de vantagem sobre o quarto colocado, o RB Leipzig.

Também neste sábado, o Augsburg (7º) venceu o Wolfsburg por 3 a 1 e o Union Berlin (13º) respirou ao bater o Werder Bremen (10º) por 2 a 1, enquanto Heidenheim (11º) e Borussia Mönchengladbach (12º) empataram em 1 a 1.

— Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – RB Leipzig 1 – 5

– Sábado:

Union Berlin – Werder Bremen 2 – 1





Darmstadt – Bayern de Munique 2 – 5

Wolfsburg – Augsburg 1 – 3

Heidenheim – B. Mönchengladbach 1 – 1

Mainz – Bochum 2 – 0

Hoffenheim – Stuttgart 0 – 3

– Domingo:

(11h30) Freiburg – Bayer Leverkusen

(13h30) Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 67 25 21 4 0 63 16 47

2. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 78 31 47

3. Stuttgart 56 26 18 2 6 60 31 29





4. RB Leipzig 49 26 15 4 7 60 32 28

5. Borussia Dortmund 47 25 13 8 4 50 31 19

6. Eintracht Frankfurt 40 25 10 10 5 41 32 9

7. Augsburg 35 26 9 8 9 43 42 1

8. Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 -6

9. Freiburg 33 25 9 6 10 34 45 -11

10. Werder Bremen 30 26 8 6 12 35 41 -6

11. Heidenheim 29 26 7 8 11 35 44 -9

12. B. Mönchengladbach 28 26 6 10 10 46 50 -4

13. Union Berlin 28 26 8 4 14 25 42 -17

14. Wolfsburg 25 26 6 7 13 31 44 -13

15. Bochum 25 26 5 10 11 30 54 -24

16. Mainz 19 26 3 10 13 22 46 -24

17. Colônia 18 26 3 9 14 20 47 -27

18. Darmstadt 13 26 2 7 17 26 65 -39

