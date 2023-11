Kane coloca Bayern nas oitavas da Liga dos Campeões com dois gols sobre o Galatasaray

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 19:16 Para compartilhar:

O Bayern de Munique é mais uma equipe garantida por antecipação às oitavas de final da Liga dos Campeões. A vaga veio com dura vitória sobre o Galatasaray, por 2 a 1, no Allianz Arena. O artilheiro Harry Kane definiu o resultado com gols no fim. Depois de sofrer com as defesas de Muslera, os alemães mantiveram os 100% de aproveitamento e chegaram aos 12 pontos.

Desde que aceitou trocar o Tottenham pelo Bayern, Kane vem sendo o destaque ofensivo dos bávaros. Em jogo complicado nesta quarta-feira, ele apareceu entre os marcadores aos 35 minutos da etapa final para desviar de cabeça e anotar seu terceiro gol na Liga dos Campeões, abrindo caminho do triunfo. Aos 44, em cruzamento rasteiro de Tel, ampliou, chegando a 16 bolas nas redes na nova casa em 18 jogos. São, ainda, sete assistências, duas na competição.

Para celebrar o primeiro gol, o atacante inglês teve de esperar por avaliação do VAR, que avaliou possível impedimento no lance. Após a confirmação, enquanto vibrava, os turcos reclamavam bastante do gol sofrido. Irritados, os jogadores do Galatasaray se perderam na partida e levaram o segundo. Bakambu ainda fez o de honra aos 50 minutos.

O Bayern lidera com tranquilidade, com o Copenhague entrando na briga pela segunda vaga no Grupo A após gigante virada sobre o Manchester United, por 4 a 3, na Dinamarca, subindo para os mesmos quatro pontos dos turcos, mas em vantagem nos critérios de desempate, e jogando os ingleses para a lanterna, com três.

Mesmo dominando a chave da Liga dos Campeões e na briga por mais um título do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique entrou em campo no Allianz Arena sob protesto. Os ultras ergueram uma enorme camisa nas arquibancadas dizendo que “as cores do clube são intocáveis”, cobraram, pela utilização de tantos uniformes diferentes do habitual branco com vermelho ou todo vermelho com detalhes em branco. A equipe jogou de preto e lilás.

Apesar da queixa, o apoio em busca da classificação era grande, assim como o ímpeto do time em atacar. Em chute forte de fora da área, Kane parou no uruguaio Muslera – espalmou para fora – e Sané errou o alvo cara a cara com o goleiro com menos de 20 minutos. Musiala também teve sua chance e mandou raspando.

Mesmo com o empate dando a vaga por causa da vitória provisória do United no outro jogo, manter os 100% de aproveitamento significava dar enorme passo pela primeira vaga na chance, o que garante decidir nas oitavas em casa.

Com os turcos bem postados atrás e pouco saindo, o técnico Thomas Tuchel incentivava o Bayern na beirada do campo e aplaudia a cada lance. Mas não gostou nada de ver Sané, em raro contragolpe, parar no uruguaio em novo lance cara a cara. Fez semblante de incredulidade.

Em tentativa de pique na frente, Musiala acabou sentindo uma contusão muscular na coxa esquerda, dando lugar para o veterano Thomas Müller. Mas quem chegou antes do intervalo foram os turcos. Neuer salvou em defesa com o corpo o chute de Icardi.

A tônica se repetiu na etapa final, com alemães atacando, perdendo chances, e turcos postados defensivamente. Aos 35, enfim o tão buscado gol. Kimmich cobrou falta para a área e Kane mandou às redes, vencendo Muslera.

Com a obrigação de atacar, o Galatasaray deu espaços e pagou caro. Em contragolpe, Tel pediu a bola e recebeu, na esquerda. O cruzamento de primeira encontrou Kane, sozinho, que ampliou e apontou para o garoto agradecendo a assistência. O gol de Bakambu, no fim, não estragou a festa alemã.

VIRADA HISTÓRICA

Na Dinamarca, Copenhague e United fizeram um jogo bem aberto e ofensivo. Logo aos 3 minutos, McTominay cruzou do fundo e Hojlund apenas escorou para as redes. Aos 28, em contragolpe, o dinamarquês ampliou. Garnacho bateu, Grabara espalmou e ele apareceu livre para ampliar.

A história da partida começou a mudar aos 42 minutos, com a expulsão de Rashford. Com um a mais, os donos da casa empataram antes do intervalo, com Elyounoussi desviando cruzamento de Diego Gonçalves, que depois deixaria o seu em cobrança de pênalti.

Mesmo com um a menos, o United ainda voltou a comandar o placar, com gol de Bruno Fernandes, em outra cobrança de pênalti. Mas a pressão era grande e o empate não custou. Lerager fez 3 a 3 e a festa se completou com lindo voleio de Bardghji, dentro da área.

ARSENAL

No Grupo B, o Arsenal queria repetir a vitória sobre o Sevilla da rodada passada para ficar em situação tranquila na chave. E foi para o intervalo com vantagem mínima, graças a gol de Trossard. O PSV Eindhoven, em cabeçada de Jong, também fazia o mínimo diante do Lens.





Com assistência de Gabriel Martinelli, Saka definiu os 2 a 0 no segundo tempo, deixando os ingleses na liderança, com 9 pontos. Os holandeses seguraram o triunfo apertado e agora somam os mesmos 5 pontos do Lens, mas em 2º, enquanto o Sevilla é o lanterna com somente dois.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias