Kane atua de garçom, Son brilha e Tottenham vence o West Ham Spurs marcaram dois gols no início do jogo e Son foi o grande protagonista da partida

O Tottenham conquistou grande vitória sobre o West Ham por 3 a 1 pela Premier League. Em dia de Kane de garçom e com Son brilhando, os Spurs ultrapassaram os Hammers na classificação e se aproximam da zona de Championss League.

INÍCIO FULMINANTE

O Tottenham iniciou a partida com mais ímpeto e abriu o placar no início do jogo. Aos oito minutos, Kane fez jogada individual pelo lado direito da área, cruzou para Son, mas Zouma desviou contra a própria meta na dividida. Aos 11, o sul-coreano foi acionado na área, mas a finalização parou na trave.

TENTANDO EQUILIBRAR

Na sequência, os Spurs seguiram pressionando e Son ampliou o marcador aos 23 minutos após receber longo passe em profundidade de Kane, limpar a marcação e finalizar para balançar as redes. Aos 35, o West Ham diminuiu o marcador com Benrahma aproveitando desvio no primeiro pau após cobrança de escanteio e completando para o fundo do gol.

GARÇOM E ARTILHEIRO

​No segundo tempo, o Tottenham desperdiçou chances claras de gols. Aos cinco minutos, Son armou rápido contra-ataque, acionou Kane pela esquerda da área, mas o camisa 10 bateu para grande defesa de Fabianski. Aos 44, Lloris fez longo lançamento, Kane desviou de cabeça e o sul-coreano avançou com a bola e anotou o 3º gol da equipe.

