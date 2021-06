Kane acredita que Inglaterra está “em melhor posição” do que na Copa de 2018

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, disse nesta segunda-feira que sua seleção enfrentará a Eurocopa em “melhor posição” do que a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, na qual chegou às semifinais.

“Provavelmente estamos em uma posição melhor. Quando disputamos aquela Copa do Mundo, talvez não tivéssemos certeza do nosso potencial como equipe, mas jogamos muito bem e estivemos à altura do evento”, disse o capitão inglês.

A equipe comandada por Gareth Southgate surpreendeu ao chegar às semifinais no Mundial da Rússia. Três anos depois, as expectativas são maiores para sua jovem e dinâmica equipe, que estreia na Euro contra a Croácia no domingo, em Wembley.

“Obviamente, há um pouco mais de pressão para nós este ano do que antes da Copa do Mundo, então devemos aceitar o desafio”, acrescentou o astro do Tottenham.

Kane mostrou confiança em suas forças: “Tenho a impressão de que agora temos um pouco mais de experiência, jogadores que fizeram as partidas mais importantes com seus clubes e jogadores que disputaram o Mundial e acumularam experiência”.

Para disputar esta Eurocopa, que a Inglaterra jogará em grande parte em “casa” – a primeira fase, possivelmente um jogo das oitavas, além da semifinal e final em Wembley – Southgate conta com um grande arsenal ofensivo.

Phil Foden, Jack Grealish, Mason Mount, Jude Bellingham e Jadon Sancho vão competir em seu primeiro grande torneio internacional. No elenco inglês haverá apenas três jogadores com mais de 30 anos.

A Inglaterra, campeã do mundo jogando em casa em 1966 mas que nunca conquistou a Eurocopa, está no Grupo D com Croácia, República Tcheca e Escócia.

